Η Χίμκι θέλει την επιστροφή του Μοζγκόφ

Οι Ορλάντο Μάτζικ όχι μόνο αποδέσμευσαν τoν Τιμοφέι Μοσγκόφ, αλλά όπως προβλέπει ο κανονισμός, τον πλήρωσαν κιόλας.

Η Χίμκι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μαζί του ώστε να τον πείσει να αφήσει το ΝΒΑ για χάρη της Euroleague.

Ο Μοζγκόφ έχει παίξει ήδη δύο φορές με τη φανέλα της Χίμκι αφού αγωνίστηκε με τη φανέλα της από το 2006 έως το 2010 και είχε ένα μικρό πέρασμα το 2011 λόγω του NBA lockout,

Sources tell me that Khimki are in negotiations to sign Timofey Mozgov.

— Artem Komarov (@art_basket) July 7, 2019