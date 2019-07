Τέλος ο Μέκελ από τη Ζενίτ, παίρνει τον Άιβερσον (pic)

Η ρωσική ομάδα ετοιμάζεται για την παρουσία της στην Euroleague και ήδη κάνει τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ.

Ο Τζουάν Πλάθα δεν είχε στα πλάνα του τον Γκάι Μέκελ και αποδεσμεύτηκε.

Αντιθέτως, κοντά σε συμφωνία βρίσκεται με τον Κόλτον Άιβερσον θέλοντας να προσθέσει ποιότητα στη ρακέτα της Ζενίτ.

Галь Мекель продолжит карьеру в другом клубе. Спасибо, Галь! // Gal Mekel will continue his career in another club. Thank you, Gal! pic.twitter.com/I6LdxNMbv5

— БК «Зенит» (@zenitbasket) July 7, 2019