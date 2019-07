Ευχαρίστησε τον Ντέιβις η Ζαλγκίρις (vid)

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ και η ομάδα του Κάουνας δημοσίευσε την τελευταία του συνέντευξη στο κανάλι της.

«Ήταν δύο υπέροχα χρόνια με τον Ντέιβις να μαγεύει στο ζωγραφιστό», έγραψε η Ζαλγκίρις στο twitter, αναρτώντας και το βίντεο με την συνέντευξη.

Σε αυτό, ο παίκτης μιλάει για τον τελευταίο του αγώνα στα πράσινα και τις όμορφες αναμνήσεις που θα έχει από το Κάουνας.

It's been two wonderful years with @Brandon_Davies0 working his magic in the paint. #ZalgirisTV had the star big man in for his last interview before he prepared for the new challenges ahead. Thank you, Brandon! #Zalgiris #ManoKomanda #Kaunashttps://t.co/CRogA21PsL

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 4 Ιουλίου 2019