Χίγκινς: «Να κερδίσω πολλούς τίτλους με την Μπαρτσελόνα»! (pic & vid)

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 14.9 πόντους και 49% στο τρίποντο, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ μ.ό., κατακτώντας τη δεύτερη EuroLeague σε τέσσερα χρόνια με την ΤΣΣΚΑ κι αποχαιρετώντας την «ομάδα του στρατού» έπειτα από την εφετινή επιτυχία στη VTB League και το sweep στη σειρά των τελικών με τη Χίμκι.

Μάλιστα στον τελικό του Final 4 της Βιτόρια κόντρα στην Αναντολού Εφές πέτυχε 20 πόντους με 4/5 τρίποντα και συγκέντρωσε 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κλειδώνοντας τον τίτλο μαζί με τον MVP Ουίλ Κλάιμπερν.

Σήμερα (3/7) παρουσιάστηκε από την Μπαρτσελόνα κι εξήγησε στις πρώτες δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι σε ένα κλαμπ με μεγάλη ιστορία. Ήμουν σε μια ομάδα με την οποία κατέκτησα πολλούς τίτλους και τώρα θέλω να ζήσω αυτή την κατάσταση στην Μπαρτσελόνα! Βρίσκομαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου. Η εμπειρία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντική, παράλληλα όμως θέλω να βελτιώνομαι. To ότι θα αγωνίζομαι στην Μπαρτσελόνα είναι μια τεράστια πρόκληση για εμένα».



@chiggins11

Barça's new player says he's 'looking forward to it.'

pic.twitter.com/MQ8tPoErlX

— Barça Basket (@FCBbasket) 3 Ιουλίου 2019