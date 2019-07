Ντατόμε: «Τους οπαδούς της Φενέρ θέλω να ακούω για τα επόμενα 3 χρόνια» (pic)

Ο διεθνής Ιταλός φόργουορντ έκλεισε τα... αυτιά του στις σειρήνες και αποφάσισε, όπως και ο Κώστας Σλούκας, να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Ντατόμε, μέσω του twitter, έστειλε το μήνυμα του προς τους οπαδούς, ενώ υποσχέθηκε ότι θα παλέψει σκληρά.

«Αυτό θέλω να ακούω για τα επόμενα 3 χρόνια. Όταν εσείς τραγουδάτε τα ονόματα μας στο τέλος κάθε παιχνιδιού σημαίνει ότι όλοι απόλαυσαν το σόου. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τον πρόεδρο και όλους στο κλαμπ για την εμπιστοσύνη. Θα παλέψουμε σκληρά για καινούργιους στόχους».

This is what I want to hear the next 3 seasons!

When you guys sing our names at the end of the games it means that everybody is enjoying the show!

Thank you to my teammates, coaches, menagement, President and all @fenerbahce club for the trust. We’ll fight hard for new goals! pic.twitter.com/n9xDuUaaqU

— Gigi Datome (@GigiDatome) 2 Ιουλίου 2019