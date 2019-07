Ο Αμερικανός, πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού, μπήκε στην... free agency της EuroLeague αφού το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα» έληξε την Κυριακή (30/6).

Πλέον είναι στο χέρι του να διαλέξει την ομάδα που θα αγωνιστεί τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Chris Singleton’s contract with Barcelona expired on Sunday, June 30.

The big man is free agent from today.

Singleton averaged 9.6ppg and 4.4rpg in ACB and 8ppg and 4.4rpg in EuroLeague

