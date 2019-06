«Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να παίξω σε μία από τις καλύτερες ομάδες. Έχω ακούσει τα καλύτερα και ξέρω ότι είστε ανάμεσα στους καλύτερους της Ευρώπης. Θα σας δω σε λίγους μήνες» αναφέρει ο Νέιτ Ουόλτερς σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Μακάμπι.

Here's @NateWolters' first message to all you Maccabi fans @EuroLeague pic.twitter.com/nG5U76WZOr

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 23 Ιουνίου 2019