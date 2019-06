Τέλος ο Μότουμ από την Εφές, υπογράφει στη Βαλένθια (pic)

Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Τουρκίας, ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της Εφές.

Μαζί τους ολοκληρώθηκε και η συνεργασία με τον Μπροκ Μότουμ αφού δεν ενεργοποιήθηκε ο επόμενος χρόνος συμβολαίου που υπήρχε.

Η Εφές ευχαρίστησε τον Αυστραλό ο οποίος θα παραμείνει στην Euroleague αφού έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια.

Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar!

Thanks for your all effort and having a character of a fighter, Brock! Wish you success in your new team! pic.twitter.com/kane0EvEjK

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 22 Ιουνίου 2019