Χάκετ: «Μιλούσα με την Ούνικς, αλλά ο... Ιτούδης μπήκε στη μέση»!

Ο Ιταλός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ μίλησε στο «Sportando» και αποκάλυψε πως το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη.

Μέχρι που τον προσέγγισε ο Δημήτρης Ιτούδης κι ενθουσιάστηκε από τη συνομιλία τους, καθώς το πλάνο του ήταν ξεκάθαρο για εκείνον και το ρόλο του στην ομάδα.

«Ήμουν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κολντεμπέλα, αλλά η ΤΣΣΚΑ και ο Ιτούδης "έσπασαν" τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

In his interview with Sportando, Daniel Hackett told @AlessandroMagg4 that he was very close to signing with Unics Kazan last summer: "I was in advanced talks with Coldebella but then CSKA and Itoudis broke into negotiations..."

— Emiliano Carchia (@Carchia) 22 Ιουνίου 2019