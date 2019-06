Λέει το «ναι» ο Μεσίνα στο Μιλάνο για πρόεδρος και προπονητής! (pic)

Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία, ο «Έκτορας» είναι έτοιμος να πει το «ναι» στην ομάδα του Μιλάνου προκειμένου να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως πρόεδρος, όσο και ως προπονητής.

Συγκεκριμένα του έχει προταθεί πολυετές συμβόλαιο και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η οριστική απόφαση.

Ettore Messina is leaning towards accepting a role as president and coach of Olimpia Milano, I am told.

He has been offered a multi-year deal to leave the NBA and return to Italy

— Emiliano Carchia (@Carchia) 11 Ιουνίου 2019