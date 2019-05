Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με αυτό το μπλοκ, ενώ είχε άλλη μια παρουσία στο ΤΟΡ-5 χάρη σε μια τάπα στον Κάιλ Χάινς.

Από τα πέντε καλύτερα μπλοκ δεν έλειψαν ούτε οι Ντάνστον, Χάντερ και Χάινς.

Think twice before going into the paint with these guys around



Here are the Top 5 Blocks from #F4GLORY pic.twitter.com/xPYe5nIBxh

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Μαΐου 2019