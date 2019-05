«Δεν υπέγραψα τίποτα με τη Ρεάλ» (pic)

Δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Μπράντον Ντέιβις συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης και ήρθε ο παίκτης της Ζαλγκίρις να διαψεύσει τους ισχυρισμούς.

«Δεν έχω υπογράψει τίποτα επίσημο. Εγώ και ο εκπρόσωπός μου αποφασίσαμε ότι είναι προτιμότερο να συγκεντρωθούμε στο πρωτάθλημα Λιθουανίας. Οι συμπαίκτες μου στην Ζαλγκίρις με ρώτησαν για τις φήμες με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και όλοι γνωρίζουν ότι είμαι 100% αφοσιωμένος στο να κερδίσω το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του.

Φέτος ο Ντέιβις ήταν πρωταγωνιστής στην πορεία της Ζαλγκίρις μέχρι τα playoffs, ενώ αποτελεί μέλος της κορυφαίας πεντάδας της Euroleague.

Brandon Davies on Real Madrid rumors: "I didn't sign anything officially. Me personally and my agent decided that it's best to focus on winning LKL championship. I let him handle all the stuff off the court. I haven't signed anything and I'm focused only on LKL championship."

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Μαΐου 2019