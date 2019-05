Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε τον Λάντεϊλ (pic)

Πριν λίγες ώρες η είδηση για τον ενδιαφέρον της Ζαλγκίρις στο πρόσωπο του σέντερ της Παρτιζάν έκανε το γύρο του διαδικτύου και λίγο αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση.

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζοκ Λάντεϊλ από την Παρτιζάν πληρώνοντας τη σχετική ρήτρα που υπήρχε.

As the battle for @betsafeLKL gold continues, #Zalgiris already started putting the puzzle together for next season. Welcome to #Kaunas and @EuroLeague, @JockLandale! pic.twitter.com/L4VCJ3eT3i

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 20 Μαΐου 2019