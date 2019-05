Εφές: Ρεκόρ συνολικών πόντων ο Λάρκιν στη σύγχρονη ιστορία των Final 4

Ποτέ άλλοτε σε Final 4 από το 2001 κι έπειτα (σύγχρονη ιστορία) δεν υπήρξε παίκτης ο οποίος σε ημιτελικό και τελικό να έχει σκοράρει περισσότερους πόντους από τον Σέιν Λάρκιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Εφές σκόραρε 59 συνολικά πόντους (ημιτελικό και τελικό) και έπιασε... κορυφή.

Ο Λάρκιν επίσης με τους 29 πόντους σε τελικό έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των τελικών.

Count another THREE for @ShaneLarkin_3 as his buzzer-beater sends the #F4GLORY crowd wild!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BRBXKVQ1FK

