Αταμάν: «Προκρίθηκε η ομάδα που έπαιξε καλύτερα όλη τη σεζόν» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την πρόκριση της Εφές επί της Μπαρτσελόνα δε μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της τουρκικής ομάδας:

«Αυτός ήταν τελικός, άρα δε χωράνε τακτικές αναλύσεις. Το είχα αναφέρει πριν το ματς, το είχα γράψει στο twitter η ομάδα που έπαιξε καλύτερα όλη τη σεζόν θα πάρει την πρόκριση. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και για τον κόσμο μας. Πολλοί δε βρήκαν εισιτήριο και όλοι οι Τούρκοι μας έβλεπαν στην τηλεόραση. Μετά από 18 χρόνια επιστρέφουμε στο Final 4.

Επρεπε να νικήσουμε για όλους τους ανθρώπους που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, αλλά και για όλο τον τουρκικό λαό. Από όπου και αν είδαν την αναμέτρηση. Τους αγαπώ. Ήταν ένας σπουδαίος αγώνας. Συγχαρητήρια στην Μπαρτσελόνα, η οποία δεν τα παράτησε ποτέ, αλλά σήμερα ήταν πολύ δύσκολο να μας κερδίσει με αυτούς τους οπαδούς. Φοβερή ατμόσφαιρα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Κάναμε μία εξαιρετική σεζόν. Είναι μία πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα. Η Εφές είναι στο Final 4 μετά από 18 χρόνια και είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Η Φενέρ είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και διαθέτει τον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης».

