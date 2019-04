Λένε ότι η παραδοχή του ηττημένου δίνει μεγαλύτερη αξία στον νικητή και ο Αμερικανός σέντερ της Ζάλγκιρις υποκλίθηκε στην τουρκική ομάδα για τη πρόκριση στην τελική φάση της EuroLeague.

«Βγάζω το καπέλο στη Φενέρμπαχτσε. Το αξίζατε. Ήταν μια απίθανη σειρά. Καλή τύχη!»

Hats off to .@FBBasketbol .. y’all earned it! Hell of a series. Best of luck.

— Brandon Davies (@Brandon_Davies0) 25 Απριλίου 2019