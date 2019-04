Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον σπουδαίο φίλο μου, Σαρούνας»! (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε τα 18 Final 4 στην καριέρα του ως προπονητής και στις πρώτες δηλώσεις του έπειτα από την πρόκριση της Φενέρμπαχτσε, συνεχάρη τη Ζάλγκιρις και τον Σάρας:

«Κατ' αρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους της Ζάλγκιρις για την σπουδαία σεζόν για ακόμα μια φορά στην EuroLeague και ειδικά στον σπουδαίο φίλο μου, Σαρούνας. Αυτή η ατμόσφαιρα εδώ εξηγεί τα πάντα σχετικά με τον τρόπο που αγαπούν και πιστεύουν την ομάδα τους. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά σε όλους και φυσικά στους παίκτες μου. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει εξαιρετική χρονιά, μολονότι είχαμε μερικά σοβαρά προβλήματα μέσα στην ομάδα».

