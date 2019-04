Τόμιτς: «Ντρέπομαι, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε!» (pic)

Η Αναντολού Εφές βρίσκεται πλέον μια νίκη μακριά από την πρόκρισή της στο Final 4 της Βιτόρια έπειτα από τον θρίαμβο στο Palau Blaugrana και ο Άντε Τόμιτς κλήθηκε να σχολιάσει την... καθίζηση της Μπαρτσελόνα που αποτυπώνεται στο 68-102 από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

«Δεν ξέρω τι να πω... Είμαι πολύ απογοητευμένος... Δεν είμαι λυπημένος, απλώς δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι. Δεν μπορείς να χάνεις για 40 πόντους στο Palau Blaugrana στα playoffs» ανέφερε ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα στο RAC1.

Ante Tomic a RAC1: "No sé què dir. Estic molt decebut. No estic trist, simplement no entenc què ha passat. La veritat, estic avergonyit. No m'ho puc creure. No es pot perdre de 40 al Palau en play-off". pic.twitter.com/UXGJ3DuqX1

