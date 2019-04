Ο Σέρβος γκαρντ της Αναντολού Εφές βρήκε διάδρομο και θέλησε να φτάσει μέχρι το lay up, αλλά δεν υπολόγισε την άμυνα τους Κρις Σίνγκλετον.

Ο φόργουορντ της Μπαρτσελόνα σηκώθηκε και τον έκοψε εντυπωσιακά για να τελειώσει ο Ανταμ Χάνγκα στην άλλη πλευρά τον αιφνιδιασμό.

Defense Offense!

The @C_SING31 block one end leads to the @HangaAdamOnline layup in transition! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sqhH2KkQRk

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Απριλίου 2019