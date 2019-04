Ξέσπασε ο Κόουλ: «Αδριατική Λίγκα, αυτό ήταν το χειρότερο παιχνίδι»! (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μπουντούτσνοστ με 97-54 σε έναν επεισοδιακό τελικό, κατακτώντας την Αδριατική Λίγκα κι εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague.

Πάντως ο πέμπτος τελικός στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα ο αγώνας στο κατάμεστο Aleksandar Nikolic Hall να αρχίσει με καθυστέρηση μιας ώρας αφού η αποστολή της Μπουντούτσνοστ έμεινε κλειδωμένη στα αποδυτήρια καταγγέλλοντας επίθεση από οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα που εκτόξευσαν ακόμα και... τούβλο!

«Αδριατική Λίγκα, αυτό ήταν το χειρότερο και πιο αντιεπαγγελματικό παιχνίδι/περιβάλλον!!! Το χειρότερο» ήταν το μήνυμα του Νόρις Κόουλ, ο οποίος μάλιστα είχε επεισόδιο με cameraman πριν από το τζάμπολ.

@ABA_League that was the worst most unprofessional game/environment!! The worst!!

— Norris Cole II (@pg30_Cole) 22 Απριλίου 2019