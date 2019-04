Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για το δεύτερο «αστέρι»! (vid)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έραβε το 2ο αστέρι σαν σήμερα πριν 19 χρόνια, μετά την νίκη με 73-67 κόντρα στην Μακάμπι στο τελικό της Euroleague που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δεν γινόταν να ξεχάσει αυτό το μαγικό βράδυ και έτσι έφτιαξε video για την δεύτερη κούπα Euroleague που έβαλε στην τροπαιοθήκη της.

Δείτε το video

19 years ago today, the second European championship title becomes a reality, as #paobc wins @MaccabitlvBC 73-67 in the Finals at Thessaloniki !

Watch the hightlights @ our Official YouTube channel https://t.co/sqy5QHXbQW#euroleague #greencentury pic.twitter.com/ftx4VAuSHn

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 20 Απριλίου 2019