Ρεάλ-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Η δεύτερη ευκαιρία και η συγκρατημένη πίστη για το break!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Γιώργος Κούβαρης

Πολλές φορές έχει γραφτεί και έχει χρησιμοποιηθεί το δημοσιογραφικό «κλισέ» ότι «γυαλίζει το μάτι» μιας ομάδας πριν από ένα σημαντικό παιχνίδι. Άλλες φορές δίκην υπερβολής, κάποιες άλλες... κυριολεκτικά. Αν έβλεπε κάποιος τα βλέμματα των παικτών του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του Game 1 και κατά τη διάρκεια όλη της επόμενης ημέρας, σίγουρα θα το έλεγε και θα το υπερθεμάτιζε! Πράγματι, «γυαλίζει το μάτι» όλων ενόψει του αποψινού (19/4, 22:15, NS1) αγώνα στο «WiZink Center» όπου το «τριφύλλι» θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στη Ρεάλ.

Μετά το τέλος του πρώτου αγώνα, κανείς δεν είχε όρεξη για τίποτα. Μετά βίας έβγαινε η φωνή των παικτών, αφού υπήρχε ένα τεράστιο «κρίμα» ζωγραφισμένο στα πρόσωπα όλων. Παρόλα αυτά κανείς μα κανείς δεν είχε χάσει την αισιοδοξία του ενόψει της συνέχειας: «On to the next one» έλεγαν συνέχεια, ενώ το πρωί της επόμενης ημέρας (18/4), ο Ρικ Πιτίνο ανέλυσε ένα προς ένα τα λάθη που έκαναν στο βίντεο του αγώνα: «Να μην ξαναγίνουν!» έσπευσε να πει στους παίκτες, οι οποίοι είχαν αγγίξει το φύλλο της νίκης αλλά μέσα σε έξι λεπτά έκαναν τα πάντα για να τους γλιστρήσει από τα χέρια τους. Τόσο εξαιτίας των δικών τους λαθών και των επιλογών στην επίθεση, όσο και λόγω των σφυριγμάτων (ή των μη σφυριγμάτων) στο τελευταία πεντάλεπτο του ματς.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του.. πάντα ήρεμου Ίαν Βουγιούκα ο οποίος ήταν εξοργισμένος από το «ξύλο» που «έτρωγε» κάτω από τη ρακέτα. Παρόλα αυτά μόνο δύο φορές πήγε ο ίδιος και συνολικά όλος ο Παναθηναϊκός στη γραμμή των βολών στο δεύτερο ημίχρονο του Game 1. Απορημένος ήταν ο Κιθ Λάνγκφορντ για την άμυνα του Καμπάσο χωρίς να σφυριχθεί τίποτα απολύτως. Ο Παναθηναϊκός ωστόσο ενήργησε άμεσα και έστειλε την σχετική επιστολή διαμαρτυρίας στην EuroLeague πριν από το Game 2. Το βέβαιο είναι ότι ακόμα και με τα παράπονα και το γεγονός ότι η πλάστιγγα έγειρε στη μεριά της έδρας από το 35' έως και το τέλος, στον Παναθηναϊκό δεν έχουν χάσει ούτε την αισιοδοξία τους αλλά ούτε και την πίστη τους.

Ο Ρικ Πιτίνο έχει και άλλους άσους κρυμμένους στο μανίκι τους όσον αφορά την τακτική προσέγγιση του αγώνα και τους οποίους θα ρίξει στο Μαδριλένικο παρκέ κατά τη διάρκεια του ματς. Άλλωστε ούτε η Ρεάλ θα έχει ξανά χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (28,6%) έχοντας αστοχήσει 25 φορές έξω από τα 6,75 μέτρα, ούτε ο Παναθηναϊκός τόσο υψηλό ποσοστά στα τρίποντα (45%) και τόσο χαμηλό στα δίποντα (43,5%). Αν μη τι άλλο θα είναι ένα άλλο ματς και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν καλά όλοι μέσα στην ομάδα.

Το βράδυ της παραμονής του αγώνα, οι παίκτες απέφευγαν να μιλήσουν για το παιχνίδι θέλοντας να κρατήσουν την συγκέντρωσή του για το Game 2 και έκαναν πιο... χαλαρές συζητήσεις στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή κοντά στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Δεύτερη ευκαιρία υπάρχει. Και αυτήν έχουν στο μυαλό τους όλοι ενόψει του δεύτερου αγώνα. Πλέον ξέρουν. Αν τους παρουσιαστεί ξανά, δύσκολα θα την πετάξουν στα σκουπίδια.

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο (19/4/2018) η Ρεάλ ήταν εκείνη που έκανε το break στο ΟΑΚΑ και ανακτούσε το πλεονέκτημα έδρας μέχρι που έφτασε στο σημείο να κατακτήσει το τρόπαιο. Μάλιστα ακούστηκε και συζητήθηκε και μια... σύμπτωση με το 2011. Εκτός του ότι οι οιωνοί θυμίζουν αρκετά τη σειρά μεταξύ Μπαρτσελόνας-Παναθηναϊκού όπου οι «πράσινοι» νίκησαν στο Game 2 για να κάνουν το «break», στα δεύτερα ματς της σειράς είχαν νικήσει όλοι οι φιλοξενούμενοι! Η Μακάμπι μέσα στην έδρα της Λαμποράλ, η Βαλένθια μέσα στην έδρα της Ρεάλ, η Σιένα μέσα στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στο «Palau Blaugrana».

Βέβαια όλα αυτά είναι ωραία για κουβέντα και συζήτηση, αλλά μέσα στο παρκέ δεν πρόκειται να παίξουν τον πραγματικό ρόλο. Εκεί θα μιλήσουν τα γεγονότα...