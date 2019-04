Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υποδέχεται τους Λιθουανούς στο Game 1 της προημιτελικής σειράς και ο Γκούντουριτς έκλεψε και κάρφωσε, βγάζοντας μια όμορφη φάση στην Ulker Sports Arena.

Δείτε το highlight με πρωταγωνιστή τον Σέρβο άσο της Φενέρ.

The Steal and the SLAM from Guduric #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/keyjHs7zv7

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Απριλίου 2019