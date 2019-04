Η «μεταμόρφωση» του Παναθηναϊκού με Πιτίνο και ο ηγέτης Καλάθης! (vid)

Το εξαιρετικό finish του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στη regular season της Euroleague, επέτρεψε στους πράσινους να μπουν στα playoffs.

Τώρα η πρόκληση ακούει στο όνομα Ρεάλ (πρώτο ματς στα playoffs στις 17/4, 22:15) και οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα video με τον Ρικ Πιτίνο να στέκεται στην αλλαγή που έφερε την ομάδα στα playoffs, αλλά και στον εξαιρετικό Νικ Καλάθη που έκανε... ματσάρες τον τελευταίο καιρό.

«Οι παίκτες πήγαν το παιχνίδι του σε νέο επίπεδο. Κατάλαβαν για πιο λόγο έπαιζαν άσχημα προηγουμένως. Κοιτάς τον εαυτό σου στο καθρέφτη και τότε μπορείς να κάνεις τη σωστή αλλαγή, να χτίσεις τη σωστή κουλτούρα», ανέφερε και στη συνέχεια μίλησε για τον ηγέτη του: «Ο Καλάθης είναι εξαιρετικός παίκτης, ένας εκ των κορυφαίων πασέρ που έχω δει στη ζωή μου. Αν έχεις να παίξεις 1 ματς, δεν νικά πάντα η ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά εκείνη που παίζει καλύτερα»

.@paobcgr rolls into the post season in excellent form, but the 'Road To The Playoffs' had several bumps along the way...#GameON pic.twitter.com/GWkm2sWMvr

— EuroLeague (@EuroLeague) 14 Απριλίου 2019