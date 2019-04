Βραβεύει τον Τσαρτσαρή ο Παναθηναϊκός! (vid)

Την ένδοξη ιστορία του συνεχίζει να τιμά ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

Οι πράσινοι θα βραβεύσουν τον Κώστα Τσαρτσαρή στο ματς με τη Μπουντούστνοστ (21:00), με τον πρώην φόργουορντ του «τριφυλλιού» να μετρά 21 τίτλους σε 11 χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

Απέναντι στους Μαυροβούνιους είχε παίξει για πρώτη φορά στην Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

@KTsartsaris will be awarded on today's @EuroLeague home game against @KKBuducnostVOLI (21:00), who won 21 titles in 11 years with our club.#paobc #panathinaikos #PAOBUD #EuroLeague #GameON #GreenCentury #GreenLegends pic.twitter.com/XSexFDHQs8

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 4 Απριλίου 2019