Πιτίνο: «Ετοιμαστείτε οπαδοί του Παναθηναϊκού, μην κοιμηθείτε»! (pic)

Ο Αμερικανός προπονητής παρακολούθησε τον αντίπαλο, βλέποντας τον αγώνα με την Φενέρ και φρόντισε να... προειδοποιήσει τους οπαδούς του «τριφυλλιού», πριν το ματς με την ομάδα του Μαυροβουνίου.

«Βλέποντας την Μπουντούτσνοστ, η οποία έκανε τα πάντα κόντρα στην Φενέρ. Είχε το προβάδισμα μέχρι και 5 λεπτά πριν τη λήξη. Σε περίπου 45 ώρες το τζάμπολ. Ετοιμαστείτε οπαδοί του ΠαναθηναΪκού. Μην κοιμηθείτε! Ξεσηκωθείτε!», έγραψε στο twitter.

Watching film on Buducnost and they gave Fenerbahce all they could handle. They had the lead with about 5 to go. About 45 hrs till tip off. Get ready PAO fans. No sleep Get fired up! #paobc pic.twitter.com/Hc0OklL2HU

