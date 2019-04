Ο Rising Star του EuroCup είναι ο Μαρτίνας Εκόντας (vid)

O Εκόντας λογίζεται ως ένα από τα top prospects της Ευρώπης σε ηλικία 21 ετών, βοηθώντας τη Ρίτας Βίλνιους να φτάσει ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά έπειτα από το 2012.

Φέτος μέτρησε 9.6 πόντους με 62.6% στο δίποντο και 5.1 ριμπάουντ σε 18 συμμετοχές στο EuroCup κι αναδείχτηκε Rising Star στη διοργάνωση, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Ντζάναν Μούσα που κατέκτησε πέρσι τον τίτλο με την Τσεντεβίτα.

The 2018-19 #7DAYSEuroCup Rising Star award goes to...

Martynas Echodas, @RytasVilnius #RoadToGreatness https://t.co/R6EUqRshiq pic.twitter.com/ijdL6wzHd9

— EuroCup (@EuroCup) 1 Απριλίου 2019