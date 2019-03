Χωρίς τον... ξενοδόχο Τζίτζι Ντατόμε λογάριαζε ο Μάικ Τζέιμς κόντρα στη Φενέρ.

Ο Ιταλός σηκώθηκε και τον έκοψε εντυπωσιακά σε μια εντυπωσιακή φάση.

Δείτε το μπλοκ της 29ης αγωνιστικής

Raising a toast with @Efes to the Block of Round 29!@GigiDatome with the HELP defense! pic.twitter.com/OKwqe7lkKC

— EuroLeague (@EuroLeague) 31 Μαρτίου 2019