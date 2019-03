Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί για ακόμα ένα ματς τις υπηρεσίες του Παούλιους Γιανκούνας.

Ο 34χρονος φόργουορντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό κι έχει λείψει από τα τελευταία τέσσερα ματς της Ζαλγκίρις στην Euroleague.

Ο Γιανκούνας φέτος έχει αγωνιστεί σε μόλις 9 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Zalgiris' Paulius Jankunas out for Friday's game vs Olympiacos (Birutis out for the season).

