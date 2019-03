Euroleague: Δύο ματς, τρεις θέσεις πρόκρισης, αρκετά τα σενάρια! (vid)

Δύο μόλις αγωνιστικές έχουν μείνει για το τέλος της κανονικής διαρκείας της Euroleague και τρεις θέσεις παραμένουν ανοιχτές για τις ομάδες, που είναι ακόμα στην «μάχη». Η Euroleague δημιούργησε ένα βίντεο που παραθέτει τα σενάρια του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, της Αρμάνι Μιλάνο και της Μπασκόνια τις δύο τελευταίες αγωνιστικές για να βρεθούν στα playoffs.

Δείτε το βίντεο:

With just two games left in the Turkish Airlines #EuroLeague Regular Season, ALMOST EVERY final place in the standings remains to be known.

https://t.co/jpvvqjWlno pic.twitter.com/f4Xjcd77EL

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Μαρτίου 2019