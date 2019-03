Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και λίγο πριν ευστοχήσει, είδε τον Γιώργο Παπαγιάννη να τον σταματά εντυπωσιακά!

Δείτε την τάπα του Ελληνα σέντερ του Παναθηναϊκό.

Say it again...

NO EASY BASKETS!

@G_P_06 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7wZkz2gMXO

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαρτίου 2019