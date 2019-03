Φοβερό alley oop έβγαλαν οι Μάρκοβιτς και Τόμας κόντρα στη Μακάμπι.

Ο πρώτος ύψωσε για τον δεύτερο, ο οποίος απογειώθηκε και κάρφωσε.

Δείτε τη φάση

Stefan Markovic puts it up for Malcolm Thomas to SLAM it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/slCFMRAEt3

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαρτίου 2019