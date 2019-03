Είχε 22 πόντους (10/12δ., 2/5β.), 15 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κάτι που του επέτρεψε να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής.

Δείτε τα καλύτερα του

The MVP of Round 27...@MEasy_50 comes up BIG down the stretch for @dackabasket #GameON pic.twitter.com/twMh1Lh6re

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Μαρτίου 2019