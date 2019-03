Ο Nτάγκλας πάσαρε χωρίς να βλέπει κι ο Εβανς κάρφωσε (vid)

Ο Τόνι Ντάγκλας δημιούργησε το ρήγμα στην άμυνα της Χίμκι και πασάροντας χωρίς να βλέπει στον Τζέρεμι Εβανς πρόσφερε ένα θεαματικό κάρφωμα.

Στη συνέχεια μάλιστα κάρφωσε για δεύτερη φορά με τον πλέον επιβλητικό τρόπο.

Δείτε τη συνεργασία των δύο παικτών της Νταρουσάφακα...

Toney Douglas with eyes at the back of his head to find @JeremyEvans40 who smashes it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uJM82kZrJw

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2019