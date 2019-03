Η EuroLeague θυμήθηκε και το νικητήριο layup του αρχηγού του Παναθηναϊκού από το ματς της προηγούμενης σεζόν με την Ζάλγκιρις και με αφορμή το μεγάλο τρίποντο στην Μόσχα, έκανε το εξής ερώτημα.

Ποιο από τα δύο καλάθια ήταν καλύτερο; Το ίδιο ακριβώς έκανε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ μέσα από τα δικά της socia, media.

Λοιπόν; Ποιο επιλέγετε ως καλύτερο;

Two CLUTCH moments from @Nick_Calathes15



But which was better? #GameON pic.twitter.com/KNjjo5Ti0B

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2019