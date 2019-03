Ευχαρίστησε την ΤΣΣΚΑ για την βοήθειά της ο Λάνγκφορντ (pic)

Μια φορολογική εκκρεμότητα από τον καιρό που ήταν στην Ούνικς δεν επέτρεψε στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ να επιστρέψει με την υπόλοιπη αποστολή στην Αθήνα, μετά την νίκη στην ΤΣΣΚΑ.

Όλα, όμως, τακτοποιήθηκαν και ο ίδιος ευχαρίστησε τους ανθρώπους της «αρκούδας» για την βοήθειά τους, όσο έμεινε εκεί.

«Ευχαριστώ πολύ και πάλι τους ανθρώπους της ΤΣΣΚΑ που με βοήθησαν με τo ζήτημα. Δεν δίστασαν να με βοηθήσουν σήμερα, όταν τα πράγματα στράβωσαν λίγο. Ειλικρινά, το εκτιμώ», ήταν το μήνυμά του.

Thanks again to the people handling logistics @cskabasket. Didn’t hesitate to help me today when things went a bit “left”.. Really appreciate it.

