«Τεράστια εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην φοβερή ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Πρώτη εκτός έδρας εναντίον τους ύστερα από 8 χρόνια. Μόνο 10 λάθη και δεν τα παρατήσαμε όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 10 πόντους. Αγαπώ αυτά τα παιδιά!»

Huge win for Panathinaikos on the road vs an outstanding CSKA team. First road win vs them in 8 years. Only 10 turnovers was huge and never gave an inch when we got down ten. Love these guys! #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 15 Μαρτίου 2019