Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ δοκιμάζεται στη Μόσχα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ για την 26η αγωνιστική της EuroLeague και ο Ιωάννης Παπαπέτρου έδωσε την ασίστ στον Παπαγιάννη, ο οποίος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα!

Μάλιστα ο Κάιλ Χάινς βρέθηκε στο... λάθος σημείο προσπαθώντας να σταματήσει τον Έλληνα σέντερ.

DON'T EVEN TRY TO STOP @G_P_06 WHEN HE IS IN THIS MOOD #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fl4fJX1MRM

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Μαρτίου 2019