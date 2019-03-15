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Sold out το Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα! (pic)

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται απόψε (15/3, 19:45) την Μπαρτσελόνα και οι Τούρκοι ανακοίνωσαν sold out λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα».  

Sold out το Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα! (pic)

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Η Φενέρ αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της regular season και η Ulker Sports Arena θα είναι κατάμεστη αφού οι γηπεδούχοι ενημέρωσαν επισήμως ότι τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν.

Η σχετική ανάρτηση της Φενέρμπαχτσε στα social media

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