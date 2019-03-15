Sold out το Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα! (pic)

Η Φενέρ αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της regular season και η Ulker Sports Arena θα είναι κατάμεστη αφού οι γηπεδούχοι ενημέρωσαν επισήμως ότι τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν.
Η σχετική ανάρτηση της Φενέρμπαχτσε στα social media
Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa #EuroLeague 26. hafta maçının satışa açılan biletlerinin tamamı tükenmiştir.
Taraftarlarımıza, tribünlerde tek bir boş koltuk bırakmayarak takımımızı destekleme konusunda göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz! #NeverEnough pic.twitter.com/RtdyuwNn7D
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 15 Μαρτίου 2019