Η 26η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκαναν νίκες την προηγούμενη αγωνιστική και πλέον αμφότεροι έχουν μια μεγάλη πρόκληση μπροστά τους, αφού καλούνται να φύγουν με το «διπλό» από δύσκολες έδρες.

Πρώτα οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (14/03, 21:45), με την οποία ισοβαθμούν με 13-12 (αλλά οι Ιταλοί είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς με 75-99) και θέλουν την νίκη που θα τους κρατήσει εντός playoffs.

Από την άλλη, το «τριφύλλι» (10-15) αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ (20-5) στην Μόσχα (15/03, 19:00) - έχοντας νικήσει στο πρώτο ματς με 96-4 - και θέλει να κρατήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στην οκτάδα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 26η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΧΙΜΚΙ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (14/03, 19:00, 5-6)

In Round 1 of the 2009-10 season, Darjus Lavrinovic posted a 49 PIR, @RMBaloncesto club record, in a road loss to Khimki That was the first game ever between them #GameON pic.twitter.com/Sbex0H8QT6 — EuroLeague (@EuroLeague) 12 Μαρτίου 2019

Ο Σβεντ είναι 1ος σε πόντους (24.0) και στο σύστημα αξιολόγησης (25.4β.) φέτος. Επειδή, όμως, έχει χάσει περίπου τη μισή σεζόν (14 ματς) δεν μπορεί να μπει στην... κούρσα για τους κορυφαίους.

Ο Κρόκερ έχει 17/17 βολές και ο Ζούμπκοφ 12/12.

Ο Γιουλ έχει 31/31 βολές και ο Τόμπκινς 10/10.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 1.7 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.773) και 3ος σκόρερ (2.986π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 7ος σκόρερ με 2.795 πόντους και 6ος πασέρ με 1.005 ασίστ.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (14/03, 20:00, 0-3)

Ο Γκριγκόνις έχει 36/36 βολές.

Ο Γιανκούνας είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.733) και 4ος σκόρερ (2.966π.) στο θεσμό.

Ο Κόπονεν είναι 4ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.24%.

Ο Λούτσιτς έχει 9/9 βολές.

Ο Γιόβιτς κατέχει το ρεκόρ στις ασίστ, αφού έχει μοιράσει 19.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (14/03, 21:05, 8-7)

@MaccabitlvBC have won SEVEN straight games at home! Can they stay strong against a @AnadoluEfesSK team?#GameON pic.twitter.com/Ojuic6oB3W — EuroLeague (@EuroLeague) 12 Μαρτίου 2019

Ο Μπλακ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.2 ανά αγώνα.

Ο Τάιους είναι 3ος σε τάπες με 1.3 ανά ματς και συνολικά έχει 204.

Ο Μπομπουά έχει σερί 18 εύστοχων βολών.

Ο Μίτσιτς είναι 3ος σε ασίστ (5.2) ανά παιχνίδι.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.4 και 5ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 4ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (215). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (371).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (14/03, 21:45, 5-12)

A battle between the big men could prove crucial in this one... @OlimpiaMI1936 vs @olympiacosbc #GameON pic.twitter.com/trfdZS791p — EuroLeague (@EuroLeague) 12 Μαρτίου 2019

Ο Τζέιμς είναι 1ος σκόρερ φέτος με 19.7 πόντους ανά αγώνα, 2ος πασέρ με 6.8 ασίστ ανά ματς και 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 21.0 βαθμούς.

Ο Μίτσοφ είναι 5ος σκόρερ με 14.3 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.9 ανά αγώνα, 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.4) και 3ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.3 βαθμούς.

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.410 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.989 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 7ος ριμπάουντερ (1.194) και 5ος σκόρερ με 2.872 πόντους.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (14/03, 22:30, 1-0)

Χάνα και Έρικσον έχουν από 14/14 βολές.

Ο Ντάγκλας είναι 2ος σκόρερ με 14.8 πόντους ανά αγώνα κι είναι 1ος σε κλεψίματα με 1.7.

Ο Έρικ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.3 ανά παιχνίδι.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.3 ανά ματς.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ (15/03, 19:00, 18-14)

These two, have history @cskabasket vs @paobcgr Who is taking home the win in this crucial match up? #GameON pic.twitter.com/4PZCjyZ7jP — EuroLeague (@EuroLeague) 12 Μαρτίου 2019

Ο Ντε Κολό έχει 28/28 βολές, ο Χίγκινς 12/12 και ο Βορόντσεβιτς 11/11.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ με 1.057 στη διοργάνωση.

Ο Κλάιμπερν είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης (18.7β.) και 4ος σε ριμπάουντ (7.0) ανά ματς.

Ο Χίγκινς είναι 2ος σκόρερ με 15.0 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό είναι 3ος σε πόντους με 14.8 ανά παιχνίδι.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (201) και 11ος σε ριμπάουντ (1.099).

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (8.4) και 2ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα. Συνολικά είναι 8ος σε ασίστ (929) και έχει 252 κλεψίματα (6ος).

Ο Γκιστ με 1 κλέψιμο φτάνει τα 200 και με 47 πόντους, τους 2.000.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (15/03, 19:45, 9-16)

Two teams, who lost crucial games in Round 25. Who will come up with the best response and get that W? @FBBasketbol vs @FCBbasket #GameON pic.twitter.com/U49Fl9fiOI — EuroLeague (@EuroLeague) 11 Μαρτίου 2019

Ο Σλούκας έχει 26/26 βολές.

Ο Βέσελι είναι 2ος σε ranking με 20.0 βαθμούς κατά μέσο όρο και 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Κλαβέρ έχει 19/19 βολές.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.379).

Ο Ερτέλ είναι 3ος σε ασίστ με 1.128.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (15/03, 21:30, 2-1)

Ο Πουαριέ είναι 2ος ριμπάουντερ φέτος με 7.5 ανά ματς και 3ος σε επιθετικά με 2.9.

Ο Κόουλ έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 14 ματς.