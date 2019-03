Την ερχόμενη Παρασκευή (15/3, 19:00) θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague και η διοργανώτρια αρχή άρχισε να μπαίνει ήδη στο... κλίμα της εν λόγω αναμέτρησης.

«Αυτοί οι δύο έχουν ιστορία» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter όπου φιλοξένησε και ένα εξαιρετικό σκίτσο με τους Νικ Καλάθη και Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

These two, have history @cskabasket vs @paobcgr



Who is taking home the win in this crucial match up? #GameON pic.twitter.com/4PZCjyZ7jP

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Μαρτίου 2019