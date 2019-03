Οι δύο παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας βγάζουν... γούστα κόντρα στην Αρμάνι!

Αμφότεροι έχουν προσφέρει τρία φοβερά καρφώματα στο ματς με την ιταλική ομάδα.

Δείτε τις εκπληκτικές φάσεις!

Othello Hunter OH MY GOODNESS #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vpIR1MFiCc

The @cskabasket Big man crushes the boards and smashes it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KxPUljrowh

.@SirHines don't worry about the miss, Joel Bolomboy has got your back #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5UhB6TLmGs

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Μαρτίου 2019