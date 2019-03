Η Εφές έχει βάλει... πλώρη για το πλεονέκτημα έδρας και δεν «αστειεύεται»!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, μετά το... μούδιασμα των πρώτων λεπτών, άρχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της και είχε τον έλεγχο σε όλη την διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη, η οποία της έδωσε προβάδισμα για την 4η θέση.

Ο Σέιν Λάρκιν ήταν ασταμάτητος κι έκανε τρία ρεκόρ καριέρας, ενώ από τους Καταλανούς, ο Άνταμ Χάνγκα έφτασε στους 14 πόντους και ο Άντε Τόμιτς στους 13 και πήρε και 7 ριμπάουντ.

Το ματς

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να προηγηθεί μόνο στα πρώτα δύο λεπτά (2-4) κι έκτοτε η Εφές κυριάρχησε. Με ένα επιμέρους 13-2, οι γηπεδούχοι πήραν τα «ηνία» του ματς (από 11-10, 6' σε 24-12, 10'), έχοντας τον έλεγχο των ριμπάουντ. Η τούρκικη ομάδα δεν... κατέβασε ταχύτητα και με πρωταγωνιστή τον Λάρκιν (15π., 3/3δ., 3/3τρ.), έφτασε στο +15 (40-25, 16') κι έκλεισε το ημίχρονο στο 42-31 (20').

Στην τρίτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα έκανε ένα σερί 7-0 και πλησίασε στο σκορ (44-40, 24'), αλλά Λάρκιν, Μοερμάν και Μίτσιτς άνοιξαν ξανά την διαφορά (60-44, 28'), με τον Μπλάζιτς να κάνει το 64-53 στο 30'. Ο Λάρκιν συνέχισε «καυτός» και μαζί με τους συμπαίκτες του έβαλαν την Εφές στο +26 (92-66, 38'), για να πανηγυρίσουν τη νίκη (92-70).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εφές είχε πολύ καλύτερο ποσοστό από την Μπαρτσελόνα στα τρίποντα (36.4%) και πήρε περισσότερα ριμπάουντ (37).

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σέιν Λάρκιν ήταν απίστευτος κι έκανε τρία ρεκόρ καριέρας: σε πόντους (37), σε σύστημα αξιολόγησης (43 βαθμούς) και σε αμυντικά ριμπάουντ (5). Είχε 6/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα και 7/7 βολές.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Αντριέρν Μοερμάν είχε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Βασίλιες Μίτσιτς είχε 14 πόντους και ο Κρούνοσλαβ Σίμον 10.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Η παρουσία του Κρις Σίνγκλετον σε περίπου 20 λεπτά αγώνα ήταν «φτωχή».

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η Εφές μετά τα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα επέβαλε το ρυθμό της και συνέχισε απτόητη, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Εφές τίποτα, η Μπαρτσελόνα τη συντριβή και τα τρίποντα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το στοπ του Λάρκιν στον Μπλάζιτς, το... σπάσιμο των αστραγάλων στον ίδιο αντίπαλο και το καλάθι του στην αντεπίθεση!

What are you doing to them @ShaneLarkin_3?

What a PLAY!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FbKbBPz9iS

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Μαρτίου 2019