Επέστρεψε φουριόζος ο Σβεντ! (vid)

Η Χίμκι αντιμετωπίζει στη Μόσχα την Αρμάνι Μιλάνο για την 24η αγωνιστική της EuroLeague και ο Σβεντ έβγαλε την ασίστ στον Μίκι, ο οποίος τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα.

Δείτε το εντυπωσιακό highlight

.@Shved23 with the floated pass for @Jmickey_02 to SLAM it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QbNOCMGO2L

— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Φεβρουαρίου 2019