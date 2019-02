Οff για 2-3 εβδομάδες ο Ουόλτερς (pic)

Ο γκαρντ των Λιθουανών δεν θα παίξει κόντρα σε Μπουντούτσνοστ (22/2), Μπασκόνια (28/2) και Γκραν Κανάρια (7/3), προσθέτοντας ένα μεγάλο πονοκέφαλο στον Σάρας για την περιφέρεια της Ζαλγκίρις.

Another injury hit for Zalgiris: PG Nate Wolters out for 2-3 weeks due to groin injury.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 21 Φεβρουαρίου 2019