Ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έγραψε χαρακτηριστικά: «Στον δρόμο για να παίξουμε με την πρωτοπόρο της EuroLeague. Η Φενέρ έχει έναν φοβερό παίκτη. Τον Έλληνα Κώστα Σλούκα ο οποίος κάνει τα πάντα.»

On our way to Istanbul to play #1 team in Euroleague. Big time Greek player on Fenerbahce, Kostas Sloukas. Does it all.

— Rick Pitino (@RealPitino) 7 Φεβρουαρίου 2019