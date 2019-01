Πιτίνο: «Ο Πέιν θα μας βοηθήσει στο ριμπάουντ όταν βρει τη φόρμα του» (pic)

Ο Αμερικανός προπονητής στάθηκε στην βοήθεια που θα προσφέρει το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, λέγοντας: «Ο Πέιν θα μας βοηθήσει στο ριμπάουντ μόλις βρει τη φόρμα του. Υπέροχος τύπος και δουλευταράς».

Με αυτή την ανάρτηση, ο Πιτίνο έδειξε με τον τρόπο του πως δεν υπολογίζει τον Πέιν για το ματς κόντρα στην Ζαλγκίρις (18/01, 20:00), με τον Παπαγιάννη να παίρνει χρόνο.

Adrian Payne will help our rebounding problems once he gets in shape. Great guy and a hard worker.

— Rick Pitino (@RealPitino) 18 Ιανουαρίου 2019