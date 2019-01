Ο Αμερικανός σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας πείσμωσε από τα 1/4 λέι απ που είχε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και πάτησε παρκέ το επόμενο πρωινό, για να δουλέψει την τεχνική του.

Σωστό παράδειγμα για όλους ο αρχηγός!

Next morning after going 1-4 on layups in @cskabasket comeback win vs @fcb_basketball team captain @SirHines starts his day off in the gym pic.twitter.com/CSlwzmgB8O

— Nikolai Tsynkevich (@NTsynkevich) 18 Ιανουαρίου 2019