Η Μακάμπι τελευταία φορά που είχε επικρατήσει της ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα ήταν το 2004 με καλάθι του Άντονι Πάρκερ.

Ο Γιοβέλ Ζούσμαν τότε ήταν μόλις 6 ετών και είπε στην κάμερα της τηλεόρασης, «θυμάμαι πως την τελευταία φορά που η Μακάμπι νίκη στην έδρα της ΤΣΣΚΑ ήμουν παιδάκι και το έβλεπα στην τηλεόραση».

'The last time @MaccabitlvBC won here I was a little kid watching it on TV' pic.twitter.com/Rhnl8HfnPh

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιανουαρίου 2019