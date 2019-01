Στη Βαρκελώνη βρίσκεται από την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, ενόψει της αναμέτρησης της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα, με τον Ρικ Πιτίνο να συναντά έναν παλιό αγαπημένο παιδί...

Συγκεκριμένα, ο Κούριτς ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του Πιτίνο στο Λούιβιλ και το βράδυ της Πέμπτης δείπνησε με τον άσο της Μπαρτσελόνα και την σύζυγό του.

What a great night in Barcelona with Kyle Kuric and his wife Taraneh pic.twitter.com/v5oIQwC2oQ

— Rick Pitino (@RealPitino) 10 Ιανουαρίου 2019